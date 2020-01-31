https://news.day.az/world/1198943.html НАТО обсудит "реконфигурацию" миссии в Афганистане
НАТО обсудит "реконфигурацию" миссии в Афганистане
Представители стран НАТО обсудят на министерской встрече в феврале возможность "реконфигурации" миссии в Афганистане.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, заявил министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини, выступая в пятницу на совместной пресс-конференции с главой Пентагона Марком Эспером.
"Мы [с главой Пентагона] обсудили возможную передислокацию и реконфигурацию миссии в Афганистане. Это будет темой обсуждений на следующей министерской встрече НАТО в середине февраля в Брюсселе", - сказал он.
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