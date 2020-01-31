https://news.day.az/world/1198950.html Неизвестные на внедорожнике попытались прорваться в резиденцию Трампа
Неизвестные на внедорожнике попытались прорваться в резиденцию Трампа
Неизвестные на внедорожнике попытались прорваться в резиденцию президента Дональда Трампа во Флориде.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщил телеканал CNN.
Автомобиль прорвался через оба контрольно-пропускных пункта и направлялся к главному входу. Охране пришлось открыть огонь. После этого нарушители попытались скрыться, однако их удалось задержать.
Полиция устанавливает другие подробности происшествия.
Как сообщил телеканал, Трамп планировал прибыть в резиденцию сегодня вечером.
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