Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу организует вечеринку для членов кабинета министров и других высокопоставленных чиновников в своей резиденции на Даунинг-стрит по случаю Brexit, сообщает в пятницу газета The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Пока неясно, пригласят ли на вечеринку экс-премьера Великобритании Терезу Мэй, которая на протяжении трех лет, вплоть до ухода в отставку, работала над Brexit. Джонсон прежде неоднократно критиковал Мэй за то, какие решения она принимала в процессе Brexit.

На приеме у премьера гостям подадут блюда из британских продуктов: бисквиты c английским голубым сыром "Шропшир Блю", филе ягненка, английский пастуший пирог с чеддером и солеными огурцами, шашлычки из курицы, а также ростбиф с йоркширским пудингом под соусом из хрена. Запить еду гости смогут британским игристым вином.