https://news.day.az/world/1198959.html Израильская ПВО перехватила запущенную из сектора Газа ракету
Израильская ПВО перехватила запущенную из сектора Газа ракету
Израильская система ПВО "Железный купол" перехватила в пятницу запущенную из сектора Газа ракету.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщила армейская пресс-служба.
"Одна ракета была выпущена по израильской территории из сектора Газа. Она была перехвачена системой ПВО "Железный купол", - говорится в распространенном военными сообщении.
Ранее армейская пресс-служба проинформировала о срабатывании сирен воздушной тревоги в прилегающих к сектору Газа районах.
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