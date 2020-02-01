Великобритания, которая была членом Евросоюза на протяжении 47 лет, вышла из состава объединения.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, ровно в 00:00 1 февраля (по бакинскому времени), спустя три с половиной года после референдума, на котором 51,89% британцев проголосовали за Brexit, Соединенное Королевство покинуло ЕС. Этому знаменательному дню предшествовали двое внеочередных выборов и смена двух премьеров.

До конца декабря 2020 года, пока не завершится переходный период, никаких реальных изменений не будет. В течение всего года ЕС и Великобритания будет вести переговоры о будущих взаимоотношениях. Премьер Борис Джонсон заявлял о своем желании достичь "амбициозного" соглашения о свободной торговле, а также договориться о сохранении тесного сотрудничества в ряде сфер, прежде всего в сфере безопасности и разведки.

В том случае если переговоры между Великобританией и ЕС провалятся, страну ждет самый жесткий из всех возможных сценариев Brexit: введение тарифов ВТО, резкий рост цен, очереди грузовиков на границах, возможный дефицит лекарств и европейских продуктов. На данный момент, впрочем, и Великобритания, и ЕС демонстрируют готовность к переговорам и стремление добиться успеха.

Соединенному Королевству также в этом году предстоит проработать свою новую иммиграционную политику, а также начать торговые переговоры со странами, не входящими в ЕС. Правительство в пятницу заявило, что рассчитывает на то, что в течение трех лет 80% торгового оборота будут покрыты соглашениями о свободной торговле.