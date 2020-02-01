Соединенные Штаты с воскресенья вводят режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге в Белом доме министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.

"Президент подписал указ, согласно которому вводится режим чрезвычайной ситуации, который начинается в воскресенье... (он предполагает) временный запрет на въезд в США иностранных граждан, которые представляют риск в части передачи вируса 2019-nCoV", - заявил он, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Речь, по его словам, идет об иностранцах, которые побывали на территори Китая 14 дней назад или менее. Исключение составляют лишь члены семей американских граждан и постоянные резиденты США.

"Граждане США, возвращающиеся с континентального Китая, в течение 14 дней будут находиться под особым наблюдением", - добавил он.

Кроме этого, режим ЧС предполагает ограничение перелетов в Китай из США только семью аэропортами.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Жертвами коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи человек. Еще около 100 человек заболели вне Китая, почти в 20 странах. Два первых случая коронавируса выявлены в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.