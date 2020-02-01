Трое детей погибли в результате теракта с участием 12-летней смертницы в исламской школе на северо-востоке Нигерии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС .

"Смертница подошла к группе мальчиков, завершавших урок по изучению Корана, и подорвала себя, - сообщил представитель полиции Мухаммед Бола. - Убиты трое детей, еще четверо получили ранения".

Еще одна девочка-подросток совершила самоподрыв в расположенном рядом со школой доме. В результате ранения получил один человек.

Оба террористических акта, которые, по данным наблюдателей, могут быть организованы исламистской группировки "Боко харам", произошли вечером 30 января. Школа расположена в местечке Муна Дали вблизи административного центра штата Борно города Майдугури. По словам местных жителей, девочки-террористки прибыли в Муна Дали вместе.