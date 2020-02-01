Первый случай заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, подтвержден в Испании.

Об этом сообщило в субботу министерство здравоохранения королевства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, пациент находится на острове Гомера (автономное сообщество Канарские острова).

Как отмечали ранее власти Канарских островов, пять человек, которые проживали в одном доме, были доставлены в больницу на острове с подозрением на коронавирус. Из них двое вступали в контакт в Германии с пациентом, у которого была диагностирована пневмония, вызванная вирусом 2019-nCoV. По данным местных СМИ, речь идет о туристах из ФРГ.

31 декабря 2019 года Китай уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. 7 января удалось установить возбудитель болезни - вирус 2019-nCoV. Помимо КНР и Испании, заболевание выявлено в 22 странах, в том числе в РФ. ВОЗ признала вспышку в КНР чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

К настоящему времени общее число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 11,1 тыс., 258 человек умерли.