Полицейский вертолет в субботу разбился на северо-востоке Японии, в префектуре Фукусима. Об этом сообщило агентство Kyodo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным японского общественного телевидения, все семь находившихся на борту членов экипажа были госпитализированы, один человек находится в тяжелом состоянии.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.