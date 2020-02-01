https://news.day.az/world/1198977.html В Японии разбился полицейский вертолет
В Японии разбился полицейский вертолет
Полицейский вертолет в субботу разбился на северо-востоке Японии, в префектуре Фукусима. Об этом сообщило агентство Kyodo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По данным японского общественного телевидения, все семь находившихся на борту членов экипажа были госпитализированы, один человек находится в тяжелом состоянии.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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