Арестована оперная певица, которая въехала на машине в закрытую зону у резиденции президента США Дональда Трампа во Флориде. Об этом сообщает The Palm Beach Post, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Как уточняется, певица приехала во Флориду для выступления. По словам полиции, девушка танцевала на крыше своего автомобиля и вела себя неадекватно.

Когда полиция пыталась поговорить с ней, певица закрылась в машине и попыталась уехать. Она помчалась на скорости через два КПП у резиденции Трампа. Позже она развернулась и направилась к гостинице, где и была задержана.

Девушке предъявлены обвинения, которые не касаются терроризма. По словам полицейских, нарушительница могла не знать, что находится вблизи резиденции Трампа.

Ранее шериф округа Палм-Бич сообщил, что инцидент не был попыткой теракта.

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