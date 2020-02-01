Пассажирский самолет авиакомпании Iran Air выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в иранском городе Керманшах, никто не пострадал, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Airbus-319 иранской авиакомпании Iran Air летел из Тегерана в Керманшах. Около 6.00 по местному времени во время посадки самолет выкатился за пределы ВПП. Предположительно, причиной инцидента стали проблемы с передним колесом воздушного судна.

"Этот Airbus-319 принадлежит авиакомпании Iran Air Исламской Республики Иран, который после вылета из аэропорта Мехрабад в Тегеране во время посадки в аэропорту Керманшаха около 6 часов утра сегодня по причине дефекта переднего колеса выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы", - заявил представитель организации гражданской авиации страны Реза Джаафар Заде, слова которого приводит агентство.

Джаафар Заде добавил, что никто из 102 пассажиров и восьми членов экипажа не пострадал.