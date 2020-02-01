Специальный турецкий амбулаторный самолет "Коджа Юсуф" вернулся из китайского города Ухань, в котором распространен коронавирус.

Как сообщает АПА со ссылкой на NTV, самолет вернулся с 42 людьми, собравшимися в Ухани, передает Day.Az.

При этом 6 человек отказались вернуться в Турцию из Уханя.

Об этом на своей странице в "Twitter" написал министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

Министр добавил, что эти лица добровольно отказались от возвращения: "В самолет сели 42 пассажира. В ходе медобследования у них не было выявлено признаков заболевания".

Отметим, что коронавирус нового типа (2019-nCoV) начал распространяться в городе Ухань китайской провинции Хубэй, число заразившихся пневмонией, вызванной данным коронавирусом, превысило в Китае 11,7 тыс. человек, от нее умерли 259 человек.