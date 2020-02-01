Шесть человек отказались вернуться из Уханя в Турцию
Специальный турецкий амбулаторный самолет "Коджа Юсуф" вернулся из китайского города Ухань, в котором распространен коронавирус.
Как сообщает АПА со ссылкой на NTV, самолет вернулся с 42 людьми, собравшимися в Ухани, передает Day.Az.
При этом 6 человек отказались вернуться в Турцию из Уханя.
Об этом на своей странице в "Twitter" написал министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.
Министр добавил, что эти лица добровольно отказались от возвращения: "В самолет сели 42 пассажира. В ходе медобследования у них не было выявлено признаков заболевания".
Отметим, что коронавирус нового типа (2019-nCoV) начал распространяться в городе Ухань китайской провинции Хубэй, число заразившихся пневмонией, вызванной данным коронавирусом, превысило в Китае 11,7 тыс. человек, от нее умерли 259 человек.
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