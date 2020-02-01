Этот поучительный видеоролик, снятый в Испании, показывает, что прежде чем затеять разборки, стоит убедиться в том, что исход будет благоприятным, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Некий мужчина решил выяснить отношения с вышибалой из увеселительного заведения, но как-то не учёл то, что соперник чуть ли не в два раза крупнее его. Естественно, полноценной битвы не состоялось - получив всего лишь два тычка, выглядевших даже не слишком серьёзно и злобно, забияка оба раза оказался повергнут на землю.

Многие зрители с недоумением отнеслись к такой отваге и отсутствию ума и предположили, что отчаянная храбрость незнакомца наверняка была чем-то подогрета - например, алкогольными напитками.

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