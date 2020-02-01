https://news.day.az/world/1199033.html В Иране перевернулся пассажирский автобус: есть погибший, много пострадавших
В Иране перевернулся пассажирский автобус: есть погибший, много пострадавших
В провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана Тебризе пассажирский автобус попал в ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на магистрали Тебриз-Суфьян перевернулся пассажирский автобус.
В результате ДТП погиб 1, пострадали 22 человека.
Состояние некоторых госпитализированных расценивается как тяжелое.
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