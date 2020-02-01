В провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана Тебризе пассажирский автобус попал в ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на магистрали Тебриз-Суфьян перевернулся пассажирский автобус.

В результате ДТП погиб 1, пострадали 22 человека.

Состояние некоторых госпитализированных расценивается как тяжелое.