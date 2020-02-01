К этому часу общее число инфицированных коронавирусом 2019-nCoV составило уже 11 374 человека, то есть, приближается к психологической отметке в 12 тысяч. Зафиксировано 259 летальных случаев. Коронавирус нового типа выявлен уже в 25 странах, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Так, число инфицированных в Германии возросло до семи человек, среди которых один ребенок. Минздрав Франции заявил, что один из французов, которого вывезли из Китая экстренным рейсом, заразился коронавирусом.

В Италии после выявления двух случаев заражения объявлено чрезвычайное положение. Впервые вирус выявили в Испании - его нашли у одного из немецких туристов.

Ранее первый случай заражения подтвердили в Таиланде - у человека, который не ездил в Китай. Минздрав королевства проводит обследования китайских туристов в отелях Пхукета.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала эпидемию коронавируса международной чрезвычайной ситуацией.