Далай-лама рассказал буддистам, как бороться с новым коронавирусом, распространившимся в Китае, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, для борьбы с болезнью необходимо читать мантру Тары (определенный последовательный набор слов и звуков).

"Его Святейшество поделился своей голосовой записью... начитывания этой мантры и порекомендовал произносить ее как можно чаще", - сообщили в фонде.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, в Китае заражены коронавирусом нового типа более 11 тысяч человек. На данный момент из-за него умерли 259 человек, а еще 245 - вылечились.