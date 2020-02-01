https://news.day.az/world/1199061.html Китайский вандал одним ударом обрушил в реку ограждение, состоящее из 215-ти ж/б столбов - ВИДЕО
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Китайский вандал одним ударом обрушил в реку ограждение, состоящее из 215-ти ж/б столбов - ВИДЕО
Камера наружного наблюдения, установленная на мосту в городе Линьфэнь (провинция Шаньси, КНР), 29 января зафиксировала момент обрушения заграждения.
Местный житель пнул столб, после чего всё связанное между собой заграждение, состоящее из 215 колонн, словно домино, обрушилось в реку, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
По информации СМИ, молодой китаец, решивший снять последствия своей "шалости" для соцсети ТikТоk, чувствуя угрызения совести, позже пришёл в полицейский участок и сознался в содеянном.
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