Камера наружного наблюдения, установленная на мосту в городе Линьфэнь (провинция Шаньси, КНР), 29 января зафиксировала момент обрушения заграждения.

Местный житель пнул столб, после чего всё связанное между собой заграждение, состоящее из 215 колонн, словно домино, обрушилось в реку, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

По информации СМИ, молодой китаец, решивший снять последствия своей "шалости" для соцсети ТikТоk, чувствуя угрызения совести, позже пришёл в полицейский участок и сознался в содеянном.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

