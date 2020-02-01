Еще два случая заражения коронавирусом зафиксированы в Австралии, общее число заболевших достигло 12. Об этом сообщает телеканал 7News, который транслировал пресс-конференцию местных властей, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о 10 зараженных. Премьер-министр страны Скотт Моррисон в субботу объявил о решении запретить въезд на австралийскую территорию всем прибывающим из Китая иностранцам на фоне распространения коронавируса нового типа.

Южноавстралийские медики сообщили, что заразилась вирусом пара - мужчина и женщина, которые прибыли в Южную Австралию из китайского города Ухань, очага распространения коронавируса нового типа. Пожилые люди, которым по 60 лет, приехали в гости к родственнику. Родственника, который был вместе с ними, также поместили в карантин, специалисты его проверяют.

"Мы (зафиксировали - ред.) два случая заражения коронавирусом в Южной Австралии... Все необходимые меры были предприняты, поэтому мы не беспокоимся по поводу распространения вируса в данный момент. Они (зараженные) изолировали себя дома в ожидании результатов анализов...сейчас их поместят в одну из наших больниц", - заявила в ходе пресс-конференции представитель минздрава штата.