https://news.day.az/world/1199084.html В Ираке снова обстреляли базу с американцами
"В пятницу пять ракет нанесли удар по военной базе в северной иракской провинции Ниневех, на которой размещаются американские военные", - говорится в сообщении.
В Ираке снова обстреляли базу с американцами
На севере Ирака под ракетный обстрел попала военная база с американским контингентом. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на армию Ирака и собственные источники, передает Day.Az со ссылкой на Коммерсант.
"В пятницу пять ракет нанесли удар по военной базе в северной иракской провинции Ниневех, на которой размещаются американские военные", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате обстрела не было зафиксировано человеческих потерь или материального ущерба.
"Источники в органах безопасности Мосула рассказали Xinhua, что ракеты Катюша разорвались в периметре воздушной базы аль-Каяра не вызвав жертв", - говорится в материале.
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