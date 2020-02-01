На севере Ирака под ракетный обстрел попала военная база с американским контингентом. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на армию Ирака и собственные источники, передает Day.Az со ссылкой на Коммерсант.

"В пятницу пять ракет нанесли удар по военной базе в северной иракской провинции Ниневех, на которой размещаются американские военные", - говорится в сообщении.



Отмечается, что в результате обстрела не было зафиксировано человеческих потерь или материального ущерба.



"Источники в органах безопасности Мосула рассказали Xinhua, что ракеты Катюша разорвались в периметре воздушной базы аль-Каяра не вызвав жертв", - говорится в материале.