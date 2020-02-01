Крупнейшая в мире военно-промышленная компания Lockheed Martin пообещала к 2024 году выпускать по 180 истребителей пятого поколения F-35 Lightning II ежегодно. Об этом сообщает Flight Global, ссылаясь на заявление представителя американской корпорации, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Портал отмечает, что в 2019 году производитель поставил 134 таких самолета. В 2020 году компания рассчитывает выпустить 140 истребителей. В 2021 и 2022 годах - по 165. В 2023-м должно быть произведено 170, в 2024-м - 175-180. Всего к концу 2019-го компания поставила 491 такой истребитель.

В 2025 году Lockheed Martin рассчитывает снизить эксплуатационные расходы на F-35 с сегодняшних 35 тысяч долларов в час до 25 тысяч долларов в час. Портал отмечает, что в настоящее время стоимость единицы F-35 Lightning II упала до исторически низкой отметки в 77,9 миллиона долларов, а угрозой продажам истребителей является высокая стоимость летного часа.

В компании надеются, что выиграют тендеры на поставки истребителей для Финляндии, Швейцарии и Канады.