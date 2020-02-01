"Силиконовая долина Юго-Восточной Азии" восстанавливает свои конкурентные преимущества перед Китаем, поскольку все больше транснациональных компаний стремятся в Малайзию, чтобы избежать последствий торговой войны между США и Китаем, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

На малайзийском острове Пенанг в последние 18 месяцев наблюдался всплеск иностранных инвестиций. В частности, компании, работающие в Китае, пытаются использовать преимущества его давно сложившегося сектора электроники и избежать американских пошлин.

В связи с тем, что Китай "больше не конкурентоспособен по стоимости" для некоторых предприятий, растет число запросов о создании заводов или переносе операций в страны Юго-Восточной Азии, отметил Хэн Хак Ли, генеральный директор компании Globetronics, которая разрабатывает и производит ряд электронных продуктов для транснациональных фирм.