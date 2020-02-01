Вьетнам полностью закрыл авиационное сообщение с Китаем из-за вспышки пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Об этом сообщило в субботу Управление гражданской авиации республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отметили в ведомстве, начиная с 13:00 местного времени 1 февраля, аннулированы все выданные ранее разрешения на осуществление перелетов между городами Вьетнама и Китая. Запрет на полеты распространяется на все авиакомпании, работающие на этих маршрутах и будет действовать до особого распоряжения, сообщили в Управлении гражданской авиации.

На прошлой неделе Вьетнам полностью прекратил авиасообщение с городом Уханем китайской провинции Хубэй, где произошла вспышка неизвестной пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. Решение о приостановке полетов в Ухань было принято вьетнамской стороной после двух первых случаев заражения на территории Вьетнама. В пятницу Вьетнам объявил о закрытии сухопутной границы с Китаем с целью защиты от проникновения на север страны распространяющегося в КНР вируса.

Согласно данным Управления гражданской авиации, авиасообщение между Вьетнамом и Китаем осуществляют три вьетнамских и 11 китайских авиакомпаний. Каждую неделю они выполняют свыше 640 рейсов, связывающих более 50 городов двух стран.

По состоянию на сегодняшний день во Вьетнаме подтверждено шесть случаев заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом. Один заболевший уже поправился, состояние остальных пяти медики оценивают как стабильное.