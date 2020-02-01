https://news.day.az/world/1199101.html КНДР направила помощь Китаю для борьбы с коронавирусом
КНДР направила помощь Китаю для борьбы с коронавирусом
Лидер КНДР Ким Чен Ын передал председателю КНР Си Цзиньпину послание в связи со вспышкой коронавируса, Пхеньян направил Китаю финансовую помощь для борьбы с пневмонией, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Председатель госсовета КНДР, председатель Трудовой партии Кореи товарищ Ким Чен Ын направил генсеку ЦК Компартии Китая председателю КНР товарищу Си Цзиньпину послание о борьбе с инфекционной пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа в Китае", - говорится в сообщении агентства.
"Согласно решению политбюро ЦК Трудовой партии Кореи 31 января, ЦК ТПК направило финансовую помощь ЦК КПК", - отмечается в сообщении ЦТАК.
В письме Ким Чен Ын передал привет китайскому медперсоналу и соболезнования семьям погибших от пневмонии. Также он выразил уверенность, что власти и народ Китая победят в борьбе с болезнью, и пожелал счастья китайскому народу.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами коронавируса в Китае стали 259 человек, заражены около 11,7 тысячи человек, выписаны 243. Еще более 100 человек заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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