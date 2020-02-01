https://news.day.az/world/1199106.html США заявили о готовности обеспечить Беларусь нефтью на 100%
США заявили о готовности обеспечить Беларусь нефтью на 100%
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские компании готовы обеспечить потребности Беларуси в нефти на 100% и по конкурентным ценам, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"США хотят Беларуси помочь создать свое собственное суверенное государство. Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас необходимой нефтью на 100%, по конкурентным ценам", - заявил Помпео журналистам в субботу в Минске.
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