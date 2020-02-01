Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские компании готовы обеспечить потребности Беларуси в нефти на 100% и по конкурентным ценам, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"США хотят Беларуси помочь создать свое собственное суверенное государство. Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас необходимой нефтью на 100%, по конкурентным ценам", - заявил Помпео журналистам в субботу в Минске.