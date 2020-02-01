Министерство здравоохранения Турции развеяло подозрения на коронавирус у 6-летнего китайского ребенка, помещенного в клинику медицинского факультета Стамбульского университета с повышенной температурой, передает Day.Az.

Причиной инцидента стала ошибка, допущенная врачом-азербайджанкой, проводившей диагностику за компьютером.

В сообщении отмечается, что при регистрации поступившего пациента вместо "Предварительный диагноз" было помечено "Точный диагноз: коронавирус". Результат первого же теста, взятого у пациента, оказался отрицательным.