https://news.day.az/world/1199109.html В Стамбуле врач-азербайджанка вызвала панику в связи с коронавирусом - ФОТО
В Стамбуле врач-азербайджанка вызвала панику в связи с коронавирусом - ФОТО
Министерство здравоохранения Турции развеяло подозрения на коронавирус у 6-летнего китайского ребенка, помещенного в клинику медицинского факультета Стамбульского университета с повышенной температурой, передает Day.Az.
Причиной инцидента стала ошибка, допущенная врачом-азербайджанкой, проводившей диагностику за компьютером.
В сообщении отмечается, что при регистрации поступившего пациента вместо "Предварительный диагноз" было помечено "Точный диагноз: коронавирус". Результат первого же теста, взятого у пациента, оказался отрицательным.
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