"Возможно, в ближайшие часы или завтра господину Аляуи будет поручено формирование правительства. Лидеры наиболее влиятельных партий парламента - блока Фатх под руководством Хади аль-Амири и блока "Саирун" под руководством Муктады ас-Садра - пришли к согласию по его кандидатуре", - заявил источник.

По его словам, против кандидатуры выступает блок "Государство закона" под руководством экс-премьера Нури аль-Малики, но назначению Аляуи это не помешает. Аляуи занимал пост министра связи в правительстве аль-Малики с 2006 по 2007 год и с 2010 по 2012 годы.

Источник отметил, что кандидатуру Аляуи поддерживают в целом и многие протестующие.

Установленный президентом Ирака Бархамом Салехом срок на согласование новой кандидатуры премьера заканчивается сегодня в полночь. Президент имеет право согласно конституции страны назначить кандидата по своему выбору в случае, если политические партии не придут к консенсусу.