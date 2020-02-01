https://news.day.az/world/1199118.html В Ираке согласовали кандидатуру нового премьера
В Ираке согласовали кандидатуру нового премьера
Крупнейшие политические партии, представленные в парламенте Ирака, пришли к консенсусу по кандидатуре нового премьер-министра страны, им может стать бывший министр связи Мухаммад Тауфик Аляуи, заявил РИА Новости иракский политический источник, передает Day.Az.
"Возможно, в ближайшие часы или завтра господину Аляуи будет поручено формирование правительства. Лидеры наиболее влиятельных партий парламента - блока Фатх под руководством Хади аль-Амири и блока "Саирун" под руководством Муктады ас-Садра - пришли к согласию по его кандидатуре", - заявил источник.
По его словам, против кандидатуры выступает блок "Государство закона" под руководством экс-премьера Нури аль-Малики, но назначению Аляуи это не помешает. Аляуи занимал пост министра связи в правительстве аль-Малики с 2006 по 2007 год и с 2010 по 2012 годы.
Источник отметил, что кандидатуру Аляуи поддерживают в целом и многие протестующие.
Установленный президентом Ирака Бархамом Салехом срок на согласование новой кандидатуры премьера заканчивается сегодня в полночь.
Президент имеет право согласно конституции страны назначить кандидата по своему выбору в случае, если политические партии не придут к консенсусу.
Президент Бархам Салех в конце декабря направил в парламент письмо, где заявил о готовности подать в отставку в связи с крайне противоречивой ситуацией, сложившейся вокруг выбора кандидатуры на вакантный пост премьер-министра страны после отставки Аделя Абд аль-Махди, произошедшей 30 ноября на фоне продолжающихся народных акций протеста.
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