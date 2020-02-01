Комитет кинематографии при Федерации общественных организаций радио и телевидения Китая объявил о приостановке съемки фильмов и телесериалов по всей стране в связи со вспышкой пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. Об этом говорится в официальном заявлении, распространенном в субботу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В период борьбы с коронавирусом все компании и рабочие группы, занимающиеся съемкой кинолент и телесериалов, а также актеры в соответствии с распоряжением правительства должны временно прекратить работу", - отмечается в нем.

Согласно заявлению, в случае если какая-либо киносъемочная компания нарушит это правило, она понесет наказание в соответствии с законом. Из него также следует, что актеры имеют полное право отказаться от участия в киносъемках.