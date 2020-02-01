Три новых случая заражения коронавирусом нового типа зафиксированы в Японии. Об этом в субботу объявило Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что коронавирус был обнаружен у троих ранее эвакуированных из Уханя японских граждан.

К настоящему времени на территории Японии зафиксировано 20 случаев заражения новым коронавирусом. 17 инфицированных побывали в Ухане (девять китайских туристов и восемь эвакуированных оттуда граждан Японии). Остальные заразились уже в самой Японии - это шофер и два гида, которые сопровождали китайских туристов. Япония уже трижды эвакуировала своих граждан из Уханя посредством чартерных рейсов, в общей сложности в Японию были возвращены более 500 человек. Ожидается, что четвертый чартерный рейс состоится на следующей неделе.