Катарский национальный авиаперевозчик Qatar Airways принял решение приостановить все рейсы в Китай с 3 февраля в связи с распространением коронавируса, говорится в полученном РИА Новости в субботу пресс-релизе авиакомпании, передает Day.Az.

"Авиакомпания Qatar Airways приняла решение приостановить рейсы в Китай с 3 февраля вплоть до последующего уведомления в связи с серьезными операционными сложностями и одновременным введением многими государствами ограничений на допуск пассажиров, посетивших Китай", - говорится в пресс-релизе.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами коронавируса в Китае стали 259 человек, заражены около 11,7 тысячи человек, выписаны 243. Еще более 100 человек заболели вне Китая, в том числе двое в России. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.