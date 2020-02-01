Сингапурские медики подтвердили еще два случая заражения коронавирусом нового типа, общее число заболевших в этой стране достигло 18, следует из релиза местного минздрава, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Со ссылкой на газету South China Morning Post ранее сообщалось, что Сингапур закроет границу для всех прибывающих из Китая, включая иностранцев, которые находились в КНР последние две недели. Ограничения должны вступить в силу в субботу вечером.

"Министерство здравоохранения подтвердило 1 февраля 2020 года на момент 14.00 еще два случая заражения завезенным коронавирусом нового типа (2019-nCoV) в Сингапуре. Минздрав сообщал ранее о 16 подтвержденных случаях... Сейчас состояние двоих заболевших стабильное, мы продолжаем следить за их здоровьем. Что касается 16 случаев, о которых сообщалось ранее, - ни один из них не находится в критическом состоянии, состояние здоровья большинства улучшается", - говорится в релизе.