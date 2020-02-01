https://news.day.az/world/1199138.html Палестина заявила о прекращении любых отношений с США и Израилем
Палестина заявила о прекращении любых отношений с США и Израилем
Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что Палестина прекращает все отношения с США и Израилем после того, как американский президент Дональд Трамп объявил о "сделке века", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Мы отправили два письма - одно исполняющему обязанности премьер-министра Израиля Биньямину Нетаньяху, второе - США - о том, что у
Палестины не будет с ними никаких отношений, в том числе в сфере безопасности, в свете отрицания ими ранее заключенных соглашений и международного права", - сказал Аббас на внеочередном заседании Лиги арабских государств в Каире, где обсуждалась реакция арабских стран на сделку.
По его словам, США "больше не друг" Палестины.
Аббас также отметил, что ранее извещал президента США о намерении сделать Палестину демилитаризованным государством, хотя некоторые фракции выступают против этой идеи.
"Я предпочту построить больницу, а не купить танк", - заявил он.
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