Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что Палестина прекращает все отношения с США и Израилем после того, как американский президент Дональд Трамп объявил о "сделке века", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы отправили два письма - одно исполняющему обязанности премьер-министра Израиля Биньямину Нетаньяху, второе - США - о том, что у

Палестины не будет с ними никаких отношений, в том числе в сфере безопасности, в свете отрицания ими ранее заключенных соглашений и международного права", - сказал Аббас на внеочередном заседании Лиги арабских государств в Каире, где обсуждалась реакция арабских стран на сделку.