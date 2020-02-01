Лидер французского движения "Национальное объединение" (бывшая партия "Национальный фронт") Марин Ле Пен назвала выход Великобритании из ЕС началом формирования независимых европейских государств, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"День Brexit должен ознаменовать собой начало строительства Европейского альянса независимых наций, к чему мы призываем и чего хочет подавляющее большинство европейцев. Европейский союз останется в истории как оглушительный провал!" - написала Ле Пен в Twitter.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в скором времени поедет в Великобританию, чтобы усилить двусторонние связи с Лондоном после Brexit. Французский лидер подчеркнул, что отношения между Францией и Великобританией по-прежнему будут оставаться плотными.