https://news.day.az/world/1199148.html Турция эвакуировала своих граждан из Китая
Турция эвакуировала своих граждан из Китая
Турецкий военно-транспортный самолет с эвакуированными гражданами Турции и дружественных ей стран вылетел из китайского Уханя, где наблюдается вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, сообщило минобороны Турции, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о подготовке эвакуации из Уханя 49 человек, среди которых 34 турецких гражданина, семь азербайджанцев, семь грузин и один албанец. По его словам, предприняты все санитарно-эпидемиологические меры для безопасной перевозки пассажиров, по прилету в Турцию они будут помещены под карантин.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 259 человек, заражены около 12 тысяч человек.
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