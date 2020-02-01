Турецкий военно-транспортный самолет с эвакуированными гражданами Турции и дружественных ей стран вылетел из китайского Уханя, где наблюдается вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, сообщило минобороны Турции, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о подготовке эвакуации из Уханя 49 человек, среди которых 34 турецких гражданина, семь азербайджанцев, семь грузин и один албанец. По его словам, предприняты все санитарно-эпидемиологические меры для безопасной перевозки пассажиров, по прилету в Турцию они будут помещены под карантин.