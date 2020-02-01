На Ровенской атомной электростанции, находящейся на северо-западе Украины, произошло отключение третьего энергоблока. Об этом сообщается на сайте НАЭК "Энергоатом", оператора всех действующих АЭС страны, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным компании, энергоблок отключился в ночь на 1 февраля. Реакторная установка находится на 35 процентов от номинальной мощности. В настоящее время выясняются причины отключения.

Утром 1 февраля работали второй и четвертый энергоблоки АЭС, а на первом продолжается плановый ремонт. В пресс-службе подчеркнули, что нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации на объекте не выявлено. Радиационное состояние на территории Ровенской АЭС находится в пределах действующих норм и не изменялось, заверили в "Энергоатоме".