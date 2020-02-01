Французская полиция применила слезоточивый газ для разгона несанкционированной манифестации движения "желтых жилетов", участники которой планировали пройти маршем от Лувра до Национального собрания (нижней палаты парламента) страны, передает ТАСС.

Отряды полицейского спецподразделения CRS перекрыли несколько кварталов неподалеку от Лувра и заблокировали часть манифестантов на торговой улице Риволи, призвав их немедленно прекратить несанкционированную акцию. Полиции неоднократно пришлось оттеснять демонстрантов с площади у метро перед Лувром.

Как минимум один человек был задержан в ходе небольшой стычки. В процессе разгона полицейские несколько раз применили гранаты со слезоточивым газом. Согласно сообщениям активистов в Twitter, некоторым участникам были выписаны штрафы в €135 за участие в несанкционированной акции. Примечательно, что большинство собравшихся на улице Риволи были заранее осведомлены о том, что префектура полиции Парижа не одобрила заявленный маршрут.

Столкновения с полицией зафиксированы и в других городах страны. В частности, слезоточивый газ применили жандармы во французском Монпелье (департамент Эро, юг страны), куда создатели тематической страницы в Facebook призывали приехать "желтых жилетов" со всей Франции. Напряженная обстановка сохраняется и в Тулузе, где также были зафиксированы отдельные эпизоды противостояния между полицией и манифестантами.