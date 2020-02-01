Кабинет британского премьер-министра Бориса Джонсона решил шантажировать Евросоюз после Brexit. Он готовит планы по полному таможенному и пограничному контролю всех товаров из ЕС, чтобы добиться лучших условий в будущем договоре, сообщает The Telegraph со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве, пишет lenta.ru.

По его словам, риск исключительно подробных проверок станет козырем во время предстоящих переговоров, которые должны завершиться новым торговым соглашением до конца года.

Если стороны не договорятся, то на границе Великобритании начнут проверять все экспортные декларации, а также декларации безопасности, ветеринарные сертификаты и другие документы того же характера. Такие действия, по оценкам собеседника издания, удвоят нагрузку на пограничные службы, но правительство готово пойти на это.

В материале отмечается, что проверки выглядят значительно более жесткими, чем те, что предполагались ранее, если сделка не состоится. Там речь шла только о выборочной контроле части товаров.

Британские предприниматели, которых поставили в известность о планах, предупредили, что стоит ожидать не только рост цен, но и возникновение дефицита товаров. В частности, они объяснили, что до 80 процентов свежих продуктов зимой поступает из стран ЕС, и если проверять все, то потребители столкнутся с проблемами.

Высокопоставленый источник в ЕС выразил сомнение в реальности таких планов. Он напомнил, что бывший британский премьер Тереза Мэй тоже не раз угрожала сделать что-то подобное, но так и не решилась на такой шаг.

Великобритания официально покинула Европейский союз 31 января (02:00 1 февраля по московскому времени). До конца 2020 года стороны договорились о переходном периоде, во время которого продолжит действовать большая часть законов ЕС, в том числе о свободном перемещении людей.