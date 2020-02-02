Назначенный в субботу премьер-министром Ирака Мухаммад Аляуи заявил в своем первом выступлении, что не позволит превратить страну в арену для сведения счетов других стран, передает РИА Новости.

"Обещаю защищать Ирак от любого внешнего вмешательства и не позволить превратить страну в арену для сведения счетов в различных конфликтах", - заявил он в опубликованном пресс-службой обращении к нации.

Аляуи занимал пост министра связи с 2006 по 2007 год и с 2010 по 2012 годы. Президент Ирака Бархам Салех поручил Аляуи сформировать правительство в субботу. Кандидатуру премьера поддержали крупнейшие политические блоки парламента Ирака.

Президент Бархам Салех в конце декабря направил в парламент письмо, где заявил о готовности подать в отставку в связи с крайне противоречивой ситуацией, сложившейся вокруг выбора кандидатуры на вакантный пост премьер-министра страны после отставки Аделя Абд аль-Махди, произошедшей 30 ноября на фоне продолжающихся народных акций протеста.

Демонстранты в Ираке в ходе идущих с начала октября 2019 года протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. В результате сопровождающих акции протеста столкновений и беспорядков, по словам президента Ирака Бархама Салеха, погибли более 600 человек, пострадали около 50 тысяч. Это самые масштабные акции протеста, которые произошли в Ираке с момента свержения Саддама Хусейна в 2003 году.

Иракский парламент 24 декабря 2019 года проголосовал за новый закон о выборах, принять который требовали протестующие в течение нескольких месяцев.