На улицах китайского города Ухань появились вооруженные патрули. Видео опубликовано на YouTube-канале Vaultteam6, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На коротком ролике видно, как трое людей в халатах и белых масках идут по опустевшему закоулку, при этом они держат оружие наизготовку. Под прозрачным халатом одного из них видна полицейская форма.

Достоверно неизвестно, где именно снято видео, а также какие-либо подробности.

Коронавирус 2019-nCoV впервые зарегистрировали в китайском городе Ухань. С 22 января Ухань был закрыт, а позже перекрыли и соседние города. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения. Несколько случаев заболевания зафиксированы в США, Канаде и Франции, а также в Японии, Южной Корее и Таиланде.

По последним данным, коронавирусом заражены 9,8 тысяч человек по всему миру, из них большинство в Китае - более 9,6 тысяч случаев заболевания. Погибли 213 человек, а 187 - вылечились от инфекции.