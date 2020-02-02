https://news.day.az/world/1199184.html Пекин надеется сохранить связи с Турцией на фоне коронавируса
Пекин надеется сохранить связи с Турцией на фоне коронавируса
Китай надеется на сохранение обычных контактов и торгово-экономического сотрудничества с Турцией в условиях распространения нового типа коронавируса, заявил глава МИД Китая Ван И в телефонном разговоре со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Глава ВОЗ дал высокую оценку решительным мерам, которые предпринимает Китай в борьбе с распространением заболевания, признав, что действия КНР намного превышают требования международных медико-санитарных правил, ВОЗ рекомендовала не вводить ограничений на поездки и торговлю с Китаем. Надеемся, что турецкая сторона будет в полной мере уважать специальные рекомендации ВОЗ и поддерживать контакты и торгово-экономическое сотрудничество с КНР", - заявил Ван И.
Он также выразил надежду, что Турция будет решительно поддерживать усилия Китая по профилактике и контролю над распространением коронавируса.
Чавушоглу согласился с вышесказанным, отметив, что заявление ВОЗ было объективным и сбалансированным, он также выразил уверенность, что Китай справится с эпидемической ситуацией.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 304 человека, заражены около 14,4 тысячи. Еще около 100 человек почти в 20 странах заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Два первых случая коронавируса выявлены в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.
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