Он также выразил надежду, что Турция будет решительно поддерживать усилия Китая по профилактике и контролю над распространением коронавируса.

Чавушоглу согласился с вышесказанным, отметив, что заявление ВОЗ было объективным и сбалансированным, он также выразил уверенность, что Китай справится с эпидемической ситуацией.

Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 304 человека, заражены около 14,4 тысячи. Еще около 100 человек почти в 20 странах заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Два первых случая коронавируса выявлены в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.