https://news.day.az/world/1199187.html Глава дипломатии Евросоюза посетит Иран
Глава дипломатии Евросоюза посетит Иран
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель 3 февраля посетит Иран, где проведет переговоры с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
"Господин Жозеп Боррель впервые после вступления в должность завтра совершит визит в Иран и встретится с министром иностранных дел, а также другими высокопоставленными лицами нашей страны", - говорится в сообщении Мусави.
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