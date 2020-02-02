Эпидемиологическая обстановка в Китае в ближайшее время может еще более обостриться из-за вспышки птичьего гриппа, передает Day.Az со ссылкой на eadaily.com.

Как сообщает издание South China Morning Post со ссылкой на заявление Министерства сельского хозяйства страны, очагом новой заразной напасти стал город Шаоян в провинции Хунань. Ситуация усугубляется тем, что эта провинция юга граничит с провинцией Хубэй - очагом распространения нового коронавируса.

Уточняется, что вспышка птичьего гриппа H5N1 была зафиксирована на ферме в городском районе Шуанцин. Всего на ней содержалось 7850 кур, из которых 4500 заразились и погибли. Из-за угрозы распространения эпидемии власти изъяли с фермы более 17 тыс. домашних птиц. Пока случаев заражения человека не зарегистрировано.

Напомним, что птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц, часто протекающим без очевидных симптомов. Однако вирус способен преодолевать видовой барьер и вызывать болезнь или бессимптомные инфекции у людей и животных.

