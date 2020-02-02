В одной из больниц китайской провинции Гуанчжоу два робота, обладающие искусственным интеллектом, начали обслуживать зараженных новым коронавирусом 2019-nCoV, сообщило издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Пара роботов начала доставлять лекарства и еду больным, а также собирать постельное белье пациентов и медицинский мусор. Таким образом планируется уменьшить нагрузку на медработников и снизить риск перекрестного заражения.

Роботы "вышли на работу" 29 января. Их назвали Пинг-Пинг (Ping Ping) и Ан-Ан (An An). Вместе их имена, в переводе с китайского, означают "мир".

"Роботы могут открывать двери, подниматься на лифтах и ​​избегать препятствий, поэтому они идеально подходят для доставки лекарств пациентам", - рассказал представитель местных властей. Также они могут читать карты, планировать лучшие маршруты, создавать базу данных для всех пациентов и записывать их рабочий процесс.

Ранее в Китае применяли роботов для доставки продуктов в закрытый из-за карантина отель. Они были запрограммированы так, что останавливались у дверей комнаты, доставляли еду и пели для развлечения гостей, пока они находились в карантинной зоне.

По данным издания, в Китае не менее 20 медицинских работников заразились коронавирусом 2019-nCoV от пациентов. По состоянию на 1 февраля вирус диагностировали у почти 12 тысяч человек. Жертвами инфекции стали 259 человек, полностью излечились 243 человека. За пределами КНР случаи заболевания подтверждены более чем у 100 человек. В настоящий момент в России зафиксировано два случая заражения коронавирусом. Больные находятся в Забайкалье и Тюменской области.