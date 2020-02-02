Турция стягивает военную технику на границу с Сирией
Турция стягивает военную технику на границу с Сирией.
Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, колонна из бронетранспортеров и грузовиков с боеприпасами достигла района Ислахийе провинции Газиантеп.
Военная техника переброшена на сирийскую границу для подкрепления воинских частей в приграничной с Сирией провинции Хатай.
Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам.
По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), за годы конфликта в Сирии 6,6 миллиона человек стали вынужденными переселенцами, 5,6 миллиона - беженцами.
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