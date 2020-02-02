Два специализированных госпиталя для лечения нового типа коронавируса в китайском Ухане, которые решено построить в рекордно короткие сроки, "Хошэньшань" и "Лэйшэньшань" начнут принимать пациентов уже 3 февраля и 6 февраля соответственно.

В госпитале "Хошэньшань" будут находиться преимущественно те пациенты, у которых диагноз уже подтвержден. Здесь будет находиться отделение интенсивной терапии, общее лечебное отделение и отделение для тяжелобольных, отделение инфекционного контроля, лучевой диагностики и прочие.

Власти города в связи со вспышкой пневмонии, вызванной новым типом коронавируса и постоянно растущим числом зараженных, приняли решение построить два специализированных госпиталя. В прошлую пятницу началось строительство госпиталя "Хошэньшань" площадью 25 тысяч квадратных метров, где смогут одновременно разместить до 1 тысячи пациентов.