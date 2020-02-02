Саудовская авиакомпания Saudi Airlines приостанавливает полеты из аэропортов королевства в китайский город Гуанчжоу в связи с распространением коронавируса в КНР, сообщает саудовский телеканал Al-Ekhbariya, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Saudi Airlines приостанавливает рейсы из Эр-Рияда и Джидды в китайский Гуанчжоу", - говорится в сообщении телеканала в Twitter. Кроме того, телеканал сообщает, что десять саудовских студентов были эвакуированы из китайского Уханя, ставшего эпицентром вспышки коронавируса, и доставлены в Эр-Рияд. Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 304 человека, заражены около 14,4 тысячи. Еще около 100 человек почти в 20 странах заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.