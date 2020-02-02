В Польше слепого мужчину сбила машина, после чего он снова обрел зрение. Об этом пишет Mirror со ссылкой на местные СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Януш Горай (Janusz Goraj) ослеп 20 лет назад, когда в результате аллергической реакции у него начались проблемы с сетчаткой правого глаза, а левый глаз различал только формы и свет.

После того, как он на пешеходном переходе попал под автомобиль, ему потребовалась операция на бедре. Но после двух недель реабилитации мужчина внезапно снова обрел способность видеть. Кроме того, за это аномально короткое время у него зажили все травмы, полученные в аварии.

В качестве основной версии необычного явления рассматривается "побочный эффект" от препаратов, которые ему прописали в больнице. Сам пациент склонен считать, что зрение вернулось из-за того, что он в момент ДТП сначала ударился головой о капот автомобиля, а затем - опять же головой - об асфальт.

Врачам не удастся определить точную причину случившегося. Горай после выписки отказался принимать участие в исследованиях. Впрочем, он не окончательно распрощался с врачами, устроившись охранником в эту же больницу.