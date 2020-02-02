https://news.day.az/world/1199230.html В Венеции обезвредят бомбу времен Второй мировой войны
В Венеции обезвредят бомбу времен Второй мировой войны
Операция по обезвреживанию бомбы времен Второй мировой войны проходит в воскресенье в Венеции, транспортное движение будет существенно ограничено, сообщила мэрия города, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По сообщению на официальном сайте мэрии, для проведения операции потребуется эвакуация населения, проживающего в радиусе 1816 метров от места обнаружения бомбы. Отмечается, что речь идет о порядка 3,5 тысячи человек.
"Начиная с 7.00 утра (в течение примерно 4 часов) будут введены ограничения на передвижение любого транспорта и пешеходов в зоне безопасности, а также по мосту "Либерта" между Местре и Венецией. Ожидается задержка рейсов в венецианском аэропорту "Марко Поло" с 8.30 до 12.30", - сообщило генеральное консульство России в Милане в Facebook.
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