Операция по обезвреживанию бомбы времен Второй мировой войны проходит в воскресенье в Венеции, транспортное движение будет существенно ограничено, сообщила мэрия города, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По сообщению на официальном сайте мэрии, для проведения операции потребуется эвакуация населения, проживающего в радиусе 1816 метров от места обнаружения бомбы. Отмечается, что речь идет о порядка 3,5 тысячи человек.