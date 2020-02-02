Два человека погибли и десять получили ранения при нападении неизвестных преступников на бар "Анталья" в городе Куэрнавака мексиканского штата Морелос.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила прокуратура региона.

По данным властей, вооруженные неизвестные подъехали к увеселительному заведению и открыли огонь по людям, находившимся внутри, после чего скрылись. "Пострадавшие, в числе которых три женщины, госпитализированы", - говорится в обнародованном заявлении надзорного ведомства.

О возможных мотивах атаки ничего не сообщается.