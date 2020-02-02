https://news.day.az/world/1199232.html Стрельба в баре в Мексике, есть погибшие
Стрельба в баре в Мексике, есть погибшие
Два человека погибли и десять получили ранения при нападении неизвестных преступников на бар "Анталья" в городе Куэрнавака мексиканского штата Морелос.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила прокуратура региона.
По данным властей, вооруженные неизвестные подъехали к увеселительному заведению и открыли огонь по людям, находившимся внутри, после чего скрылись. "Пострадавшие, в числе которых три женщины, госпитализированы", - говорится в обнародованном заявлении надзорного ведомства.
О возможных мотивах атаки ничего не сообщается.
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