США решили расширить две крупнейшие базы в Сирии. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на местные источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что тем самым Вашингтон продолжит сохранять свое присутствие в районе нефтяных месторождений региона. Речь идет о базе у месторождения нефти "Омар" и "Таль Байдар" на северо-западе провинции Хасеке. Источники агентства подчеркивают, что США приступили к расширению баз на фоне роста напряженности между Вашингтоном и Москвой.

Anadolu указывает, что в "Омар" уже переброшена рабочая техника. Чтобы расширить "Таль Байдар", Вашингтон приобрел территорию недалеко от базы.