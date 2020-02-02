Приезжающие в Кыргызстан из Китая проходят медицинскую проверку. Все новые страны устанавливают запрет на въезд иностранцев из Китая. В самой стране усиливается карантин, ограничивается свобода передвижения, передает Day.Az со ссылкой на dw.com.

Власти Кыргызстана приняли решение с воскресенья, 2 февраля, временно закрыть границу с Китаем и остановить воздушное сообщение из-за вспышки коронавируса. На настоящий момент в Кыргызстане, по сообщениям властей, нет ни одного случая заболевания.

В мире зафиксировано более 14 500 тысяч случаев заболевания, 178 из них за пределами Китая. 305 человек скончались, и впервые смерть от коронавируса была зафиксирована вне Китая, на Филиппинах.